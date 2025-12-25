Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico scorrevole Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione fatta eccezione per la Casilina dove per traffico intenso si sta in coda all'altezza di finocchio In entrambe le direzioni di marcia code a tratti anche sulla via del mare la figlia è Vitinia verso Roma Guarda gli eventi nella capitale è in corso dalle ore 18 presso la basilica di Santa Maria Maggiore la celebrazione eucaristica con il rito di chiusura della Porta Santa considerata l'affluenza di numerosi fedeli dalla mezzanotte 1 di oggi sino a cessate esigenze è disposta una disciplina di traffico provvisoria nelle aree circostanti Piazza di Santa Maria Maggiore e Piazza dell'esquilino possibili Dunque difficoltà di circolazione sempre nella capitale su via dei Fori Imperiali è isola pedonale sia nella giornata di oggi che di domani 26 dicembre come sempre nei la pedonalizzazione integrale proseguirà poi sabato 27 e domenica 28 dicembre per quanto riguarda il trasporto pubblico sono deviate le linee di bus 51 75 85 87 e 118 in chiusura e ricordiamo che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi e di domani 26 dicembre è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo nella fascia oraria 922 la Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto al prossimo aggiornamento inizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 18:40

