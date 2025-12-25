Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole prima di particolari disagi Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione fatta eccezione per leggere rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e passiamo ora al trasporto ferroviario sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle 23:30 e sulla roma-viterbo musica nella tratta urbana Che extraurbana variazioni di orario nelle giornate di oggi domani 31 dicembre e 6 gennaio in chiusura nella capitale per le festività natalizie in vigore il piano speciale mobilità nel pomeriggio di oggi bus tram e metro saranno attivi fino alle ore 21 ricordiamo inoltre che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi e di domani 26 dicembre stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo e la fascia oraria 922 da Martina Cristini Astral infomobilità al momento a tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

