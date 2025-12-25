Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la Pontina incidente risolto circolazione ora regolare all'altezza di Castel di Decima in direzione Roma e revocata l'uscita obbligatoria a Castel di Decima traffico al momento scorrevole Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra ti diamo uno sguardo al trasporto ferroviario sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dei capolinea sono alle 23:30 e sulla roma-viterbo si tratta urbana Che extraurbana variazioni di orario nelle giornate di oggi domani 31 dicembre il 6 gennaio infine nella capitale per le festività natalizie è in vigore il piano speciale della mobilità nel video di oggi bus tram e metro saranno attivi dalle ore 16:30 alle ore 21 ricordiamo inoltre che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi di domani 26 dicembre è in vigore stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo che la fascia oraria 922 la mattina Christine Astral infomobilità al momento a tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 16:25

