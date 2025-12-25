Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio strada riaperta su via Aurelia all'altezza di Massimina verso Roma a seguito di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi traffico tornato regolare da via di Malagrotta a via del Casale Lumbroso nel quadrante sud della capitale sugli appunti Si è verificato un incidente che al momento non ha ripercussioni sul traffico Tuttavia è predisposta l'uscita obbligatoria a Castel di Decima prestare attenzione ed infine nella capitale per le festività natalizie e il piano speciale della mobilità nel pomeriggio di oggi bus tram e metro saranno attivi dalle ore 16:30 alle ore 21 ricordiamo inoltre che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi di domani 26 dicembre ehm Igor e lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo nella fascia oraria 9:22 la mattina Christine astrale infomobilità e tutto prossimo aggiornamento a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 15:25

