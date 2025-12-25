Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio chiusa la Aurelia verso Roma per un incidente all'altezza di Massimina da via della Massimina a via di Casal Lumbroso traffico incolonnato da via di Malagrotta e deviato su via Massimina in senso sto per lavori si sta in coda da via Casal Lumbroso a Malagrotta sulla via Cassia per traffico intenso Siete in coda dalla Storta alla Giustiniana è in senso opposto dal raccordo alla Giustiniana sguardo alle autostrade risolto l'incidente sulla A24 Roma Teramo all'altezza del nord A1 Roma Napoli in direzione Napoli la circolazione è scorrevole code per traffico anche sul tratto Urbano della A24 dal bivio per la tangenziale est verso il centro in senso opposto si rallenta da Togliatti al Raccordo Anulare ci spostiamo sul Raccordo Anulare in torna coda per traffico intenso dalla Roma Fiumicino alla via Ostiense il più avanti chiude dalla Pontina alla 24 e tra la Salaria e la Cassia bis in carreggiata interna studio Trotti della diramazione Roma nord all'appia nel quadrante sud della capitale per traffico intenso Sulla via Ostiense System coda da Acilia a Raccordo Anulare e sulla via Cristoforo Colombo da Acilia a Mezzocammino In entrambe le direzioni ed infine sulla via Pontina code da Spinaceto a Raccordo Anulare verso il centro da Francesca che infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto dalle spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

