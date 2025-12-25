Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio chiusa la via Aurelia verso Roma per un incidente all'altezza di Massimina da via della Massimina a via di Casal Lumbroso traffico incolonnato da via di Malagrotta e deviato su via Massimina uno sguardo alle autostrade sulla A1 Firenze Roma risolto l'incidente circolazione scorrevole tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord in direzione Roma sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli dove a seguito di un incidente Ora Risolto permangono code a tratti e restringimento di carreggiata in corso e ripristino della sede stradale un altro incidente sulla A24 roma-teramo all'altezza del nodo A1 roma-napoli crea Code in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Totti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud è in carreggiata interna code a tratti dalla diramazione Roma nord all'appia di un file ricordiamo che nella capitale per le festività natalizie in vigore il piano speciale della mobilità nella giornata di oggi bus tram metro sono attivi in due fasce orarie dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 12:25

