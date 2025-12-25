Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio chiusa Aurelia verso Roma per un incidente all'altezza di Massimina da via di Malagrotta a via di Casal Lumbroso uno sguardo alle autostrade sulla A1 Firenze Roma per un altro incidente esiste in coda per 3 km tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord in direzione Roma sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli a seguito di incidente Ora Risolto permangono code di 4 km si viaggia su una sola corsia in corso e ripristino della sede stradale ed infine ricordiamo che nella capitale per le festività natalizie è in vigore il piano speciale della mobilità nella giornata di oggi bus tram e metro saranno attivi in due fasce orarie dalle 8:30 dalle 13 e dalle 16:30 alle 21 da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

