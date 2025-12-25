Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle strade sulla A1 Firenze Roma per un incidente si sta in coda per un km tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord in direzione Roma sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli a seguito di un incidente Ora Risolto permangono code di 2 km si viaggia su una sola corsia in corso e ripristino della sede stradale scordiamo che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi e di domani 26 dicembre è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 3 tonnellate e mezzo dalle ore 9 alle ore 22 per il trasporto ferroviario sulla linea Metromare chiuso il sottopasso di Vitinia per allagamento ed infine ricordiamo che ne per le festività natalizie è in vigore il piano speciale della mobilità tutte le informazioni sono disponibili sulla nostra ape sul nostro sito infomobilità spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

