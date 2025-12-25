Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ad eccezione della Roma Napoli raccoglie ferro e Anagni in direzione Napoli dove a seguito di un incidente Ora Risolto Mangano code di un chilometro si viaggia su una sola corsia in corso e ripristino della sede stradale ricordiamo inoltre che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi e domani 26 dicembre è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle ore 9 alle ore 22 ed infine per il trasporto ferroviario nel periodo delle festività natalizie sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospese i cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dei capolinea sono alle 23:30 e sulla roma-viterbo sia nella terza urbana Che extraurbana variazioni di orario nelle giornate festive e prefestive fino al 6 gennaio dettagli sono disponibili sulla nostra ape sul nostro sito alla pagina dedicata da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 09:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 09:40

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 09:40

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-12-2025 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-12-2025 ore 19 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-12-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Milano Napoli ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it

Roma Mobilità. . TG Mobilità ore 9.30 #tgm #romamobilita #pianodinatale #retetpl #viabilita #ztl - facebook.com facebook