Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità un saluto e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico volare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ricordiamo che nella capitale per le festività natalizie e mi Gore il piano speciale per la mobilità tutte le informazioni disponibili sulla nostra ape sul nostro sito infomobilità Punto assel spa.it Inoltre nel periodo delle festività natalizie sulla linea Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni da capolinea sono alle 23:30 e sulla roma-viterbo sia nella tratta urbana Che extra urbana azioni di orario nelle giornate di oggi il 31 dicembre e il 6 gennaio infine ricordiamo che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi e di domani 6 dicembre è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle ore 9 alle ore 22 da Francesca che vai Andrea infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

