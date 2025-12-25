Astral infomobilità Buongiorno e buon natale dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio mattinata di Natale con pochi veicoli in circolazione sulla rete stradale comprese le carreggiate del grande raccordo anulare le consolari in uscita dalla capitale un prestare attenzione sull'autostrada A1 roma-napoli materiali dispersi tra le uscite Colleferro in direzione di Napoli e poi in occasione delle festività natalizie sulla linea metro mare fino al 6 gennaio sono sospesi cantieri notturni pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 20-30 ulteriori variazioni di orario dicembre nelle giornate di oggi e domani 26 dicembre compreso anche il 31 dicembre a gennaio nelle giornate del primo e del 6 interessano anche la Roma Viterbo potrà turban extraurbana infine Ricordiamo anche sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nelle giornate di oggi e domani 26 dicembre in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva su le 7 tonnellate e mezzo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento e buon proseguimento di giornata un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-12-2025 ore 07:25

