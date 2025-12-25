Via libera al mercato | Sarri ora aspetta risposte dalla Lazio

Il via libera al mercato invernale, a Formello, ha il sapore delle grandi occasioni. Non perché prometta rivoluzioni, ma perché restituisce normalità dopo mesi vissuti sul filo dell’incertezza. Per la Lazio è già una notizia da festeggiare. Per Maurizio Sarri, invece, è soprattutto un punto di partenza: ora servono rinforzi, quelli rimasti fuori portata durante un’estate complicata, segnata da tensioni e limiti operativi. La società ha celebrato lo sblocco con un comunicato ufficiale, quasi fosse un traguardo. Il tecnico, più pragmatico, guarda oltre. La sua “letterina” non è fatta di desideri astratti, ma di richieste precise, costruite sulle lacune evidenziate in questi mesi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

