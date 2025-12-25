Via Emilia Pavese scontro tra due auto | ferita una donna

Intorno alle 17 del 25 dicembre, in via Emilia Pavese, si è verificato uno scontro tra due auto: una donna è rimasta lievemente ferita. L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra via Montebello e via Locati. A scontrarsi una Renault e una Volkswagen Golf. Sul posto la polizia locale per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

via emilia pavese scontro tra due auto ferita una donna

© Ilpiacenza.it - Via Emilia Pavese, scontro tra due auto: ferita una donna

