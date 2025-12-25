Verstappen-Mercedes l’accordo e il tweet che inganna tutti o quasi

(Adnkronos) – Max Verstappen annuncia un accordo con la Mercedes. Il pilota olandese della Red Bull, 4 volte campione del mondo di Formula 1, pubblica un post sui social annunciando un'intesa con la casa tedesca. "Verstappen Racing ha comunicato una collaborazione pluriennale con Mercedes-AMG a partire dalla prossima stagione", scrive Verstappen mandando in subbuglio il mondo dei motori. Il 28enne, che ha chiuso il Mondiale 2025 al secondo posto alle spalle di Lando Norris, da mesi viene accostato alla Mercedes per un clamoroso trasferimento nel circus. L'olandese è legato alla Red Bull da un contratto valido fino al 2028 e appare scontata la sua permanenza nel team anche nel 2026.

F1| Verstappen – Mercedes: ancora nessun “no” dai protagonisti - Ieri sera Sky Sport ha incendiato i social con un’indiscrezione clamorosa: i colloqui tra Verstappen e la Mercedes sarebbero ormai ... formulacritica.it

Fabbrica di bufale e fake-news su Verstappen in Mercedes tra photoshop e account ‘troll’ - “Max Verstappen ha attivato la sua clausola d’uscita con la Red Bull e ha firmato un contratto quinquennale con la Mercedes, fonte De Telegraaf”. formulapassion.it

Verstappen e l'accordo con Mercedes, il tweet manda in tilt la Formula 1 x.com

ULTIMA ORA - Verstappen gareggerà con una Mercedes-AMG GT3 nel GT World Challenge Europe. #motorpaddock365 #MaxVerstappen #fblifestyle facebook

