Verso l’anno scolastico 2026-2027 dal 13 gennaio si aprono le iscrizioni | ecco come fare
Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027. Le domande per il primo e il secondo ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo https:unica.istruzione.gov. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
