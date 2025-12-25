Verona al centro dell' Unione europea | il Comune si aggiudica il servizio Europe Direct per i prossimi cinque anni
Il Comune di Verona si è garantito il servizio Europe Direct della Commissione europea per i prossimi cinque anni, dall'1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2030. Un risultato che rafforza il ruolo della città nel dialogo diretto con le istituzioni europee e consolida un percorso già avviato negli. 🔗 Leggi su Veronasera.it
