Vento forte decine di voli in ritardo o cancellati all’aeroporto di Firenze

FIRENZE — Un Natale di attesa e frustrazione per circa 700 passeggeri rimasti intrappolati tra i gate dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Peretola. Quello che doveva essere il giorno del ritorno in famiglia o della partenza per le vacanze si è trasformato in un incubo logistico a causa di un nemico invisibile ma implacabile: il vento di Nord-Est. Le forti raffiche di tramontana, che hanno soffiato con particolare intensità sulla piana fiorentina fin dalle prime ore del mattino, hanno reso tecnicamente impossibili le operazioni di decollo e atterraggio, paralizzando lo scalo dalle 9 alle 14. Il bilancio della mattinata è pesante: sette voli cancellati e decine di collegamenti che hanno accumulato ritardi pesant i, costringendo centinaia di persone ad affollare i terminal in attesa di notizie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Forte vento, ritardi e voli cancellati all'aeroporto di Firenze Leggi anche: Natale in aeroporto: Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento. “Disagi per 700 passeggeri” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Forte vento, ritardi e voli cancellati all'aeroporto di Firenze - Forti disagi questa mattina all’aeroporto di Firenze con voli in partenza che hanno subito ritardi o anche cancellazioni a causa delle condizioni meteo, in ... msn.com

Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento: «Settecento passeggeri in attesa del proprio destino» - La denuncia del sindacato: «Dalle 9 alle 14 non sono partiti aerei, con conseguenti cancellazioni e ritardi di ore. msn.com

Maltempo sulla Bergamasca, pioggia e vento forte: alberi caduti, voli dirottati e allagamenti - Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, fortunatamente di modesta entità e senza feriti: un fulmine ha innescato un incendio di materiale plastico a Casazza, a Ciserano due mezzi intrappolati nel ... bergamonews.it

#Maltempo #FriuliVeneziaGiulia: #bora forte e vento intenso, il bollettino x.com

Ecco quali sono stati i danni causati dal vento forte - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.