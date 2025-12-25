Venezuela-Usa tensione sempre più alta Esperti Onu | Blocco delle navi è aggressione armata
(Adnkronos) – Tensione sempre più alta tra Venezuela e Stati Uniti con gli Usa che sottopongono Caracas a quella che il governo sudamericano ha definito la "più grande estorsione della nostra storia", mentre esperti Onu per i diritti umani hanno denunciato il blocco navale imposto dal Pentagono come un'"aggressione armata illegale" che viola le regole . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Alta tensione Venezuela-Usa, i relatori Onu condannano le azioni americane nei Caraibi
Leggi anche: Nave da guerra Usa a Trinidad, a un passo dal Venezuela: sempre più alta la tensione con Caracas. Maduro: «Preparano una guerra»
Venezuela, Wsj: "Usa hanno spostato nuove truppe speciali e aerei nei Caraibi" - 22 Osprey, utilizzati dalle forze speciali, sono arrivati nella regione lunedì sera dalla base aerea di Cannon, in New Mexico. tg24.sky.it
Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera - Il presidente statunitense rivela un’azione destinata a influenzare il fragile mercato petrolifero venezuelano ... tg.la7.it
Aumenta la tensione tra Venezuela e USA/ Trump sequestra una petroliera di Caracas: “Non è finita qui” - Venezuela, aumentano le tensioni: Trump sequestra una petroliera e Maduro chiede l'intervento della comunità internazionale ... ilsussidiario.net
Tensione Usa-Venezuela: Trump annuncia il sequestro di una maxi-petroliera
Il mondo oggi, senza filtri • Israele approva altri 19 insediamenti in Cisgiordania • Stati Uniti – Venezuela: la guerra delle petroliere alza la tensione • Nigeria: liberati 130 studenti rapiti • Austria: svolta storica nei servizi segreti, una donna alla guida • Cina e l’ - facebook.com facebook
