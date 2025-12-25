Venezuela-Usa tensione sempre più alta Esperti Onu | Blocco delle navi è aggressione armata

(Adnkronos) – Tensione sempre più alta tra Venezuela e Stati Uniti con gli Usa che sottopongono Caracas a quella che il governo sudamericano ha definito la "più grande estorsione della nostra storia", mentre esperti Onu per i diritti umani hanno denunciato il blocco navale imposto dal Pentagono come un'"aggressione armata illegale" che viola le regole . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Venezuela, Wsj: "Usa hanno spostato nuove truppe speciali e aerei nei Caraibi" - 22 Osprey, utilizzati dalle forze speciali, sono arrivati nella regione lunedì sera dalla base aerea di Cannon, in New Mexico. tg24.sky.it