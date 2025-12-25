Ogni forno ha nome e cognome, forse perché col pane non si scherza, ci si mette la faccia. Il forno è come l’ospedale, la banca, la chiesa, il municipio - c’è sempre, nei giorni ordinari e in quelli di festa - a Pasqua e Natale, per il patrono, Ferragosto e il primo maggio. Per gli abitanti di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Valerio torna nelle Marche per gestire il forno (ottocentesco) insieme alla nonna

Leggi anche: Il convegno sul diritto all'abitare nelle Marche: "Rafforzare il ruolo di Erap Marche per affrontare l’emergenza abitativa e sociale"

Leggi anche: Nelle Marche l’assalto alla neve. Si scia sui Sibillini, rebus Ascoli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il forno o Ikea, scelte da ragazzi. La Svizzera si trova anche a Jesi. Chi torna, chi no: le storie opposte di Valerio e Stefano - Da una parte Valerio, 27 anni, laureato in filosofia, rientrato a Jesi dopo due anni in una grande agenzia pubblicitaria a ... msn.com

Valerio si prende una piccola pausa per ricaricare le energie per tornare più forti che mai, dopo le vacanze! Un ringraziamento speciale a tutti gli allievi e alle loro famiglie per un anno ricco di impegno, emozioni e crescita condivisa. Nel frattempo divertitevi - facebook.com facebook