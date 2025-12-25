Valeria Marini l’annuncio a cuore aperto mesi dopo il caso scoppiato in tv | Mamma…

Nuova confessione di Valeria Marini nella puntata di mercoledì 23 luglio 2025 di Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta in seconda serata su Rai 2. L’ex showgirl si è raccontata a cuore aperto, offrendo al pubblico una nuova pagina della sua vita: ha ripercorso i grandi amori del passato, ricordato gli incontri più importanti della sua carriera e si è soffermata su aspetti personali e delicati, fino ad arrivare alle emozioni e alle vicende che stanno segnando il suo presente. Nel corso dell’intervista, però, il racconto ha preso una piega più intima quando Valeria ha parlato della madre, Giovanna Orrù, figura nota dal pubblico perché per anni è stata anche la sua manager. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

