Vaciago svela | Portando i figli alla cena di Natale della Juve Elkann ha voluto mandare questo messaggio

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il commento del direttore di Tuttosport. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, scrive così di John Elkann e della recente cena di Natale della Juventus al J-Museum. Si legge: « Le parole chiave sono famiglia e stabilità, password del discorso di  John Elkann  sullo stato della  Juve, ottime per capire cosa sta succedendo e, forse, anche cosa succederà nell’universo bianconero. E, quello di famiglia, è un concetto che si vede e si tocca alla  cena di Natale del club,  significativamente organizzata al  J-Museum  e alla quale, ancora più significativamente,  Elkann si presenta con i figli Oceano e Leone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vaciago svela portando i figli alla cena di natale della juve elkann ha voluto mandare questo messaggio

© Juventusnews24.com - Vaciago svela: «Portando i figli alla cena di Natale della Juve Elkann ha voluto mandare questo messaggio»

Leggi anche: John Elkann fa un discorso alla cena di Natale della Juventus: chiaro messaggio ai calciatori e Spalletti

Leggi anche: Chivu ha voluto mandare un messaggio alla squadra dopo Napoli Inter: c’è anche una buona notizia su Thuram

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.