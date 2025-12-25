Vaciago svela | Portando i figli alla cena di Natale della Juve Elkann ha voluto mandare questo messaggio

. Il commento del direttore di Tuttosport. Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, scrive così di John Elkann e della recente cena di Natale della Juventus al J-Museum. Si legge: « Le parole chiave sono famiglia e stabilità, password del discorso di John Elkann sullo stato della Juve, ottime per capire cosa sta succedendo e, forse, anche cosa succederà nell’universo bianconero. E, quello di famiglia, è un concetto che si vede e si tocca alla cena di Natale del club, significativamente organizzata al J-Museum e alla quale, ancora più significativamente, Elkann si presenta con i figli Oceano e Leone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

