Vaccini pediatrici Sicilia in fondo alla classifica nazionale

Vaccini pediatrici, è allarme in Sicilia: è l'ultima regione in Italia - Solo l'85,13% dei bambini ha eseguiti il ciclo vaccinale completo di tre dosi contro polio, difterite, tetano, pertoss ... lasicilia.it

Vaccini pediatrici: la Sicilia ultima in Italia per copertura nel 2024 - Dati del Ministero della Salute: la Sicilia registra le percentuali più basse di copertura vaccinale in età pediatrica e adolescenziale. newsicilia.it

Vaccini pediatrici: Sicilia in fondo alla classifica nazionale

Spazio Notizia Sicilia. . Vaccini pediatrici, report 2024 del ministero della Salute: Sicilia in fondo alla classifica nazionale - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.