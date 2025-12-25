Vaccini pediatrici Sicilia fanalino di coda in Italia
Sicilia fanalino di coda per copertura vaccinale in età pediatrica nel 2024. La percentuale di adesione al ciclo vaccinale completo di tre dosi contro polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B è dell’85,13%, la più bassa in Italia, contro la media nazionale del 94,46%. È quanto emerge dal report 2024 diffuso dal ministero della Salute relativo alle vaccinazioni in età pediatrica e dell’adolescenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Farmaci equivalenti, Sicilia fanalino di coda: solo il 22% li sceglie, sprecati oltre 43 milioni l’anno
Leggi anche: VIDEO | Farmaci equivalenti, Sicilia fanalino di coda: solo il 22% li sceglie, sprecati oltre 43 milioni l’anno
Vaccini pediatrici, Sicilia in fondo alla classifica nazionale; Vaccini pediatrici: la Sicilia ultima in Italia per copertura nel 2024.
Vaccini pediatrici, Sicilia fanalino di coda in Italia - La percentuale di adesione al ciclo vaccinale completo di tre dosi contro polio, difterite, tetano, pertosse, epatite B è d ... gazzettadelsud.it
Vaccini pediatrici, è allarme in Sicilia: è l'ultima regione in Italia - Solo l'85,13% dei bambini ha eseguiti il ciclo vaccinale completo di tre dosi contro polio, difterite, tetano, pertoss ... lasicilia.it
Vaccinazioni pediatriche, maglia nera per la Sicilia e Alto Adige - In particolare, la copertura a 24 mesi contro la polio è superiore al 95% in 11 Regioni e province autonome (Piemonte, Lombardia, P. ansa.it
Spazio Notizia Sicilia. . Vaccini pediatrici, report 2024 del ministero della Salute: Sicilia in fondo alla classifica nazionale - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.