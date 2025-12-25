Vaccaro tesse le lodi di Infante il nuovo numero uno della Procura | Sua preparazione è sotto gli occhi di tutti

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 dicembre non è stato un semplice passaggio di consegne burocratico, ma un momento di profonda emozione per Enrico Infante a capo della Procura della Repubblica di Foggia, tenuto a battesimo dalle parole di Ludovico Vaccaro, suo predecessore, che ha accolto il nuovo Procuratore con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

