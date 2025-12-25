Usr il direttivo regionale Sgs scuola ringrazia Marco Anello | Ha svolto un lavoro prezioso

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttivo regionale Sgs scuola, ringrazia Marco Anello per il “prezioso lavoro svolto durante il suo incarico come vice direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia”. Anello ha una carriera pluridecennale presso l'Usr Sicilia: ha ricoperto ruoli chiave, come dirigente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

