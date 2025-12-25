Usr il direttivo regionale Sgs scuola ringrazia Marco Anello | Ha svolto un lavoro prezioso
Il direttivo regionale Sgs scuola, ringrazia Marco Anello per il “prezioso lavoro svolto durante il suo incarico come vice direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia”. Anello ha una carriera pluridecennale presso l'Usr Sicilia: ha ricoperto ruoli chiave, come dirigente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Addio al musicologo Francesco Bussi: «Il suo prezioso lavoro ha attraversato decenni»
Leggi anche: Un anello per due, Letizia di Spagna ha prestato alla figlia Sofia il suo anello preferito?
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
Il Presidente Eugenio Casella e il Direttivo Regionale dell’Associazione Cacciatori Lombardi augurano a tutti gli Associati e alle loro Famiglie un Sereno Santo Natale e un Felice Anno Nuovo. Che questo tempo di festa sia un momento per stare insieme, raffo - facebook.com facebook
UGL Sicilia, a Pergusa il Direttivo regionale con Capone e Giuffrida: lavoro svolto e priorità @UGLConf x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.