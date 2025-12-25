Uomini e donne il Natale dei tronisti | tra tradizioni e buoni propositi

Cene e pranzi in famiglia la fanno da padrone nella tradizione dei tronisti Flavio Ubirti, Cristiana Anania, Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno. Intervistati da Wittytv, i quattro protagonisti del Trono classico si sono raccontati in vista delle festività natalizie.C'è chi a chiesto a Babbo Natale una. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Uomini e donne, il Natale dei tronisti: tra tradizioni e buoni propositi Leggi anche: Uomini e Donne, indiscrezione inaspettata: uno dei tronisti pronto per la scelta Leggi anche: La volgarità dei buoni propositi di Natale e le città di pianura Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Natale dei tronisti - Originals Backstage |; Uomini e Donne in pausa per Natale: quando torna il programma di Maria De Filippi nel 2026; Stop a Uomini e Donne per Natale: quando va in onda l’ultima puntata prima delle feste; Uomini e Donne, stop per le vacanze di Natale: ecco la nuova programmazione. Uomini e donne, il punto sui tronisti: Sara confusa, Cristiana indecisa, Ciro in alto mare - Cristiana sembra essere la più vicina alla scelta, invece Sara e Ciro non hanno ancora espresso una preferenza tra i loro corteggiatori ... it.blastingnews.com

Uomini e Donne, il trono over conquista tutti/ Dubbi sul trono classico: Sara, Cristiana e Ciro in bilico - Uomini e Donne si conferma uno dei programmi più amati dal pubblico: a conquistare tutti è il trono over mentre sul trono classico continuano i dubbi. ilsussidiario.net

Coppia di Uomini e Donne inseparabile/ Insieme anche in palestra: la foto infiamma il web - La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, si prepara a festeggiare il primo Natale insieme e, prima di accomodarsi a tavola per ... ilsussidiario.net

Come da tradizione, le donne e gli uomini della Polizia di Stato anche quest’anno sono entrati in diversi ospedali, istituti e associazioni del Paese per regalare un sorriso e un momento di spensieratezza a tanti bambini che stanno vivendo un momento delicat x.com

Gemma in lacrime… Avete visto cos’è successo dopo un ballo con Mario #UominieDonne - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.