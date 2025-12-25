United Cup 2026 | le avversarie dell’Italia ai raggi X Belinda Bencic l’insidia principale

Il nuovo anno inizierà con una competizione a squadre, tipologia di manifestazione nella quale l'Italia è la dominatrice indiscussa dell'ultimo biennio. Si disputa dal 2 all'11 gennaio 2026 la nuova edizione della United Cup, torneo nel quale il cammino dell'Italia inizierà nel girone contro Svizzera e Francia. Si qualificano ai quarti di finale le sei vincitrici di ciascun gruppo e le due migliori seconde. Un esame delle due rivali non può che confermare come Belinda Bencic rappresenti l'ostacolo più insidioso sulla strada della rappresentativa tricolore. Nel primo dei due incontri che disputerà a Perth la formazione azzurra esordirà contro la Svizzera.

La United Cup 2026 assegnerà punti per i ranking ATP e WTA! Il gruzzolo potenziale in palio per Jasmine Paolini e Flavio Cobolli - Da venerdì 2 a domenica 11 gennaio 2025 tra Perth e Sydney, in Australia, si giocherà la nuova edizione della United Cup, torneo a squadre miste che darà ... oasport.it

United Cup - Ecco quando scenderà in campo l'Italia nella fase a gironi - Da venerdì 2 a domenica 11 gennaio andrà in scena, tra Perth e Sydney, la United Cup 2026: la manifestazione a squadre m ... msn.com

