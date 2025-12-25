Unica! Giorgia Meloni gli auguri di Natale ma vestita così

Anche la premier Giorgia Meloni si lascia conquistare dall’atmosfera delle feste e sceglie un gesto semplice, ma fortemente simbolico, per augurare buon Natale agli italiani. Di buon mattino, nel giorno del 25 dicembre, la presidente del Consiglio pubblica una foto sui social che la ritrae sorridente davanti a un albero addobbato nei toni del bianco e dell’oro, un’immagine intima e studiata che richiama il calore domestico delle festività. Nello scatto, oltre al sorriso rilassato e alla tazzina di caffe utilizzata per brindare, c’è un dettaglio che cattura subito l’attenzione e diventa il vero protagonista: il Christmas jumper. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

