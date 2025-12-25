L ’attesa è finita. Oggi, 25 dicembre, esce al cineme (1000 sale) Buen Camin o, il nuovo film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. A 5 anni dal suo ultimo boom al box office ( Tolo Tolo ), il comico pugliese è pronto a sfidare James Cameron e il terzo capitolo di Avatar: Fuoco e cenere. «Ci aspettiamo di incassare – afferma Zalone senza mezzi termini – c’è una grande aspettativa. Mi immagino Cameron che il 26 mattina si svegli e dica: “Ma chi è questo Checco?”». L’ansia di Checco Zalone: «I ragazzini: abituati ai social, reggeranno un’ora e mezza di film?» X Leggi anche › Le prime immagini e la trama definitiva di “Buen Camino” di Checco Zalone Buon Camino è una commedia familiare, leggera e divertente, perfetta per il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

