La quarta stagione vedrà il ritorno di Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, nuovi studenti e cambiamenti nelle dinamiche È ormai ufficiale: la quarta stagione di Un professore è in produzione e vedrà il ritorno di Alessandro Gassmann nel ruolo di Dante Balestra, il carismatico insegnante di filosofia che da anni accompagna i telespettatori nella crescita umana e intellettuale di un gruppo di studenti romani. La quarta stagione di Un professore foto: RaiPlay – (lopinionista.it) La serie, trasmessa in prima serata su Rai 1 e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Banijay Studios Italy, continua a conquistare il pubblico grazie a trame coinvolgenti e personaggi ben delineati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Un Professore, la quarta stagione si farà e c’è il primo grande annuncio: confermato uno dei protagonisti

