Un Posto al Sole anticipazioni 26 dicembre | Stella non rinuncia ad Eduardo Micaela preoccupata per Jimmy

Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nell' episodio natalizio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Anche domani, torna l'appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di venerdì 26 dicembre Stella non accetterà la decisione di Eduardo di troncare il loro rapporto, e farà qualcosa che potrebbe avere conseguenze molto importanti. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà in questa ultima puntata della settimana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

