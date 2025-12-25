Un Novecento di storia la storia delle donne

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18.00 presso la sede di Liquilab nell’ex Convento dei Domenicani in Piazza Dell’Abate a Tricase si terrà l’ultimo appuntamento del progetto “Storie di donne del’900”.Nell’ultimo incontro si racconterà – tra musica e poesia – Adriana Polo, cantautrice salentina con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

un novecento di storia la storia delle donne

© Lecceprima.it - Un Novecento di storia, la storia delle donne

Leggi anche: Scatti di storia, la città dal Novecento a oggi

Leggi anche: Violenza sulle donne, “La voce delle ferite”: storia e rinascita delle vittime

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tricase | Un Novecento di storie, la storia delle donne; “Una, Novecento, Duemila Architette”, storie di donne che hanno rivoluzionato l'architettura venerdì 19 dicembre al Polo di Mesiano; “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945” in mostra al Centro della Pesa; “Regine”: in mostra alla Reggia di Caserta le donne che costruirono l’Europa.

8 marzo: origine e storia della festa della donna - Sebbene le Nazioni Unite abbiano ufficialmente riconosciuto questa data nel 1977, le sue origini risalgono all’inizio del Novecento e sono legate alle lotte femminili negli Stati Uniti, in Russia e in ... lettera43.it

Storia e storie del 900 a fumetti. La libertà è donna a Palazzo Blu - Una mostra sulla libertà, sull’emancipazione della donna, sull’autodeterminazione, ecco che Palazzo Blu presenta l’artista Sara Colaone che è la protagonista della mostra ‘Storia e storie del ‘900 a ... lanazione.it

Meloni ricorda San Giovanni Paolo II: ha plasmato Novecento e cambiato storia - La sua forza spirituale, il suo amore per la libertà e la sua capacità di avvicinare alla ... notizie.tiscali.it

Le Ultime Ore Brutali di Irma Grese | La Iena di Auschwitz a 22 Anni

Video Le Ultime Ore Brutali di Irma Grese | La Iena di Auschwitz a 22 Anni

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.