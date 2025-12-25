Un Natale sotto la luce delle stelle | gli auguri del direttore e della redazione

Cari lettori, amici, fratelli di fede nerazzurra, ci sono momenti in cui la cronaca, le pagelle, le indiscrezioni di mercato e le polemiche arbitrali devono fare un passo indietro per lasciare spazio a qualcosa di più importante: il fattore umano. Questo è uno di quei momenti. Scrivo queste righe non solo a titolo personale, ma facendomi portavoce di tutta la redazione de ilnerazzurro. Il 2025 è stato un anno intenso, vissuto come sempre sulle montagne russe delle emozioni che solo l’Inter sa regalare. Ma se c’è una cosa che abbiamo imparato, è che la nostra passione è una costante che non conosce pause, nemmeno davanti al panettone. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Gli auguri dell’arcivescovo: "Il Natale è luce che guida verso verità e giustizia" Leggi anche: Trump cartoon legge sotto l'Albero, musica di Natale e traguardi Maga, gli auguri della Casa Bianca – Il video Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Una sera in biblioteca – “A riveder le stelle” – 19 Dicembre 2025; Natale ‘25: ecco tutte le stelle della musica nei dischi sotto l’albero; I libri coccola che parlano al cuore da mettere sotto l'albero di Natale; Stella di Natale, perché si secca così in fretta: gli errori più comuni in casa. Capistrello e Pescocanale sotto le stelle: la magia della Fiaccolata di Natale tra storia e sentieri - Il prossimo 27 Dicembre il territorio di Capistrello si vestirà di una luce speciale in occasione della quinta edizione di "Viae Antiquae", la fiaccolata di Natale dedicata al ... terremarsicane.it

"Natale sotto le stelle" a Servola, incontro di musica, buon cibo e spirito natalizio - Valorizzare un quartiere la cui identità è forgiata da cultura, storia e tradizioni, lo rende uno dei rioni più emblematici e caratteristici della città. triestecafe.it

"Natale sotto alle stelle": Servola di illumina di luci e sorrisi - Ieri pomeriggio, domenica 21 dicembre, si è svolto nel rione di Servola l'evento “Natale sotto le stelle”, manifestazione ideata dall’Amministrazione comunale ed organizzata dalla Confcommercio provin ... triestecafe.it

Come creare video di auguri natalizi in VideoExpress AI

Natale, centinaia di fedeli in coda sotto la pioggia per la Messa a San Pietro - facebook.com facebook

’ Natale in anticipo al Pala BigMat!!! Sotto l’albero troviamo altri 3 punti pesantissimi che ci permettono di allungare sulle inseguitrici e di consolidare il secondo posto in classifica. @LegaVolleyF x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.