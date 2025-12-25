Un Natale col maltempo Continua l' allerta della Protezione civile per frane e piene dei fiumi

Insiste il maltempo sul cesenate. Per venerdì sarà attiva un'allerta gialla per piene dei fiumi e frane. "Non si escludono deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi appenninici - si legge nell'allerta della Protezione civile regionale -. La criticità idraulica è riferita alla propagazione dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Un Natale col maltempo. Continua l'allerta della Protezione civile per frane e piene dei fiumi

Natale, arriva il vortice polare: vento forte e pioggia. Acqua alta a Venezia e allerta rossa in Emilia-Romagna - L'intensa ondata di Maltempo continua a colpire l'Italia anche nella giornata di Natale con nubifragi e temporali che interesseranno sia il nord sia ... affaritaliani.it

Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta meteo rossa di Natale in diretta | Evacuazioni a San Lazzaro (Bologna), allarme per i livelli dei fiumi - Prosegue l'ondata di maltempo: per piene dei fiumi l'allerta è massima nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, arancione per Rimini e Forlì- corrieredibologna.corriere.it

Maltempo a Natale, allerta rossa in Emilia-Romagna: evacuazioni nel Bolognese, occhio ai fiumi e alla frane. Le previsioni per i prossimi giorni - facebook.com facebook

La perturbazione di Natale divide l’Italia in due. Freddo, maltempo e neve al Nord, clima mite e tempo più asciutto al Sud. #ANSA x.com

