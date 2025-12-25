un minuto al freddo senza giacca per ricordare i migranti morti video

In 150 hanno partecipato alla fiaccolata “Luce tra gli ultimi. Un Natale in cammino”, contro l’indifferenza e per ricordare i quattro migranti deceduti negli ultimi mesi in Fvg. L'evento è stato organizzato nel pomeriggio di Natale dal coordinamento regionale della rete di persone e realtà del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

