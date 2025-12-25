Un microchip sotto la retina può aiutare a recuperare la vista | lo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine

La perdita irreversibile della vista è una delle conseguenze più diffuse e meno raccontate dell’invecchiamento della popolazione. Secondo le stime internazionali, oltre 5 milioni di persone nel mondo convivono con forme avanzate di degenerazione maculare legata all’età, la principale causa di cecità negli over 60. Una condizione che non compromette la visione periferica, ma distrugge progressivamente la macula, la regione centrale della retina responsabile della visione fine e dettagliata, indispensabile per leggere, riconoscere i volti, orientarsi nello spazio. Per questi pazienti, finora, le terapie disponibili hanno potuto rallentare la progressione della malattia o offrire strategie di compensazione, senza riuscire a restituire la funzione visiva perduta. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Lo studio sul tumore al seno pubblicato su The Febs Journal Leggi anche: Un “impianto fotovoltaico” sotto la retina ridà la vista ai pazienti colpiti da degenerazione maculare Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Prima, il microchip retinico che «restituisce» la vista: la storia di Alice e il futuro delle interfacce cervello-computer - Il microchip retinico sviluppato da Science Corporation permette di restituire parzialmente la vista ai pazienti affetti da degenerazione maculare senile ... msn.com

Microchip nella retina, il trial della speranza per la degenerazione maculare - Un microchip nella retina abbinato a occhiali per realtà aumentata: l’innovativo approccio ha permesso a un gruppo di persone con problemi di vista dovuti alla degenerazione maculare di tornare a ... fortuneita.com

Microchip nella retina, l’80% dei pazienti sottoposti a trial clinico è tornato a leggere - L’Italia è dunque protagonista dello studio, pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’, con l’Università Tor Vergata e l’Ospedale Britannico di Roma. dire.it

