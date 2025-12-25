Un gruppo di hacker ha copiato milioni di dati da Spotify | arriva la reazione del servizio streaming
Secondo un post sul blog del motore di ricerca open source Anna’s Archive, un gruppo di hacker ha recuperato e pubblicato metadati da Spotify: il servizio streaming si è espresso a seguito di quanto accaduto. Sulle pagine di Billboard si legge che un post sul blog del motore di ricerca open source Anna’s Archive ha attirato l’attenzione su un incidente nel quale un gruppo di attivisti antipirateria aveva recuperato “256 milioni di righe di metadati delle tracce e 86 milioni di file audio, da distribuire sulle reti P2P in torrent in blocco per un totale di circa 300 terabyte”. Anna’s Archive condivide principalmente libri e documenti e nega le accuse di pirateria poiché non ospita direttamente alcun file. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
