Un gesto di cuore | il Comitato di Quartiere Romiti porta il Natale agli anziani

Anche quest’anno i volontari del Comitato di Quartiere Romiti hanno distribuito panettoni agli anziani del quartiere, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ha fornito il materiale dolciario da distribuire. “Come sempre, i volontari del Comitato hanno accolto con grande piacere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un gesto di cuore: il Comitato di Quartiere Romiti porta il Natale agli anziani Leggi anche: Natale, panettoni agli ultra novantenni: un gesto di vicinanza del Comitato di quartiere Ronco Leggi anche: Bari: il comitato Santa Rita fa appello per l’albero di Natale Da installare nel giardino dedicato, quartiere San Paolo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Un gesto di cuore: il Comitato di Quartiere Romiti porta il Natale agli anziani; Rose, il Presepe Vivente tra tradizione e solidarietà. San Paolo, donato un albero di Natale di 6 metri al Giardino di Santa Rita: «Un gesto di solidarietà per i bambini del quartiere» - ?? Mercoledì 19 dicembre 2025 – ore 18 Babbo Natale al Giardino di Santa Rita (San Paolo – Bari) Babbo Natale arriverà calandosi con le corde dal palazzo su cui campeggia il celebre murales di Santa ... giornaledipuglia.com

Rifiuti, i volontari ripuliscono il quartiere: in poche ore raccolti 30 chili. Ed è allarme mozziconi - È stata una domenica all'insegna dell'impegno civico e della tutela dell'ambiente, quella vissuta a Baldenich, dove un gruppo di residenti di tutte le età si è ritrovato per dare vita alla ... ilgazzettino.it

Quartiere Ferrovia a Foggia, sui muri appaiono stelle a 5 punte e scritte contro le forze dell'ordine - Comitato quartiere Ferrovia: «E' un richiamo alla lotta armata» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il Natale è un gesto che scalda il cuore A Natale c’è chi apparecchia una tavola e chi tende la mano. Aster ha scelto di esserci, donando 1.000 euro alla Comunità di Sant’Egidio per sostenere il pranzo di Natale, un momento di calore, ascolto e speranza per t - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.