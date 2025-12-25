Tragedia in Burundi, il centrocampista Igiraneza Aimé Gueric è morto durante una partita, soffocato da una 'moneta-feticcio' che si era messo in bocca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Guler premiato come migliore in campo dopo Juve-Real, pensava fosse un errore: non se lo aspettava

Leggi anche: Torino, Zapata dopo il k.o. col Milan: “Abbiamo messo in difficoltà una squadra che lotta per lo scudetto”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dramma in Montenegro: si stacca la seggiovia, muore il calciatore tedesco Hertner; Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri: il calciatore tedesco aveva 34 anni; Tragedia in Fiorentina-Verona, malore per un tifoso che muore poco dopo; Calciatore muore a 34 anni precipitando dalla seggiovia: l'ex nazionale tedesco era in vacanza con la moglie.

Un calciatore muore in campo dopo essersi messo una moneta in bocca: pensava che lo proteggesse - Tragedia in Burundi, il centrocampista Igiraneza Aimé Gueric è morto durante una partita, soffocato da una 'moneta- fanpage.it