Un calciatore muore in campo dopo essersi messo una moneta in bocca | pensava che lo proteggesse
Tragedia in Burundi, il centrocampista Igiraneza Aimé Gueric è morto durante una partita, soffocato da una 'moneta-feticcio' che si era messo in bocca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dramma in Montenegro: si stacca la seggiovia, muore il calciatore tedesco Hertner; Sebastian Hertner è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri: il calciatore tedesco aveva 34 anni; Tragedia in Fiorentina-Verona, malore per un tifoso che muore poco dopo; Calciatore muore a 34 anni precipitando dalla seggiovia: l'ex nazionale tedesco era in vacanza con la moglie.
Un calciatore muore in campo dopo essersi messo una moneta in bocca: pensava che lo proteggesse - Tragedia in Burundi, il centrocampista Igiraneza Aimé Gueric è morto durante una partita, soffocato da una 'moneta- fanpage.it
Cade con la seggiovia: muore il calciatore tedesco Hertner - ESTERNO, ALL' APERTO, PEOPLE, GIORNO, SCENICO, PANORAMICO, SCENARIO, PAESAGGIO, SCENICI, PANORAMICI, PENDENZA DELLA PISTA ... msn.com
Calcio casertano in lutto: il malore improvviso sul campo e la corsa disperata in ospedale, muore mister Antonello - Il mister si trovava al campo sportivo Commaia, in via Pasolini a Caserta, quando è stato colto da un malore improvviso, un arresto cardiaco ... casertace.net
Tragedia in Montenegro, si stacca la seggiovia, muore il calciatore tedesco Sebastian Hertner. Il difensore era il capitano dell'Etsv Amburgom, squadra di quinta serie tedesca #ANSA x.com
Tragedia in Montenegro, si stacca la seggiovia, muore il calciatore tedesco Sebastian Hertner. Il difensore era il capitano dell'Etsv Amburgom, squadra di quinta serie tedesca #ANSA - facebook.com facebook
