Un calciatore muore in campo dopo essersi messo una moneta in bocca | pensava che lo proteggesse

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia in Burundi, il centrocampista Igiraneza Aimé Gueric è morto durante una partita, soffocato da una 'moneta-feticcio' che si era messo in bocca. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

