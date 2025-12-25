“La banalità è come una nebbia che avvolge e scolorisce la vita. Quando si trova insopportabile la banalità allora, forse, si dissolve la nebbia che rende tutto grigio e risplende la luce che illumina ogni uomo”. E ancora: “La banalità ha il calendario noioso della ripetizione. La ripetizione è quella omologazione che impone di fare quello che fanno tutti. È l’obbligo sociale di andare dove vanno tutti e quindi a comprare quando ci sono i mercatini, a sciare quando viene Natale, ad abbuffarsi quando si deve partecipare al cenone. Quando si trova insopportabile il calendario noioso della ripetizione, allora, forse, si può imparare a fare Natale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un buon Natale non banale

La prima Cantata di Natale del coro diocesano "San Massimo"; Lo spirito del Natale Incontra Vespa nel cuore di Milano.

