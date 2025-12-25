Un bambino di sette anni è stato ferito al braccio da un proiettile a Napoli

AGI - Un bimbo ferito di striscio da un proiettile. Accade nel Napoletano, la sera della vigilia di Natale. La polizia è stata allertata dai medici dell' ospedale pediatrico di Napoli Santobono, dopo che il bambino era stato trasportato al pronto soccorso dai genitori con una ferita di striscio al braccio sinistro riconducibile ad un colpo d'arma da fuoco. Una settimana di prognosi . Da una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo è stato colpito in circostanze ancora da accertare, in piazza Mercato a Pomigliano D’Arco. Dopo le cure dei sanitari, il bambino è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Agi.it

