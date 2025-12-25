Un bambino di sette anni è stato ferito al braccio da un proiettile a Napoli

AGI - Un  bimbo ferito  di striscio da un  proiettile. Accade nel  Napoletano, la sera della  vigilia di Natale. La  polizia  è stata allertata dai medici dell' ospedale pediatrico di Napoli Santobono, dopo che il bambino era stato trasportato al  pronto soccorso  dai genitori con una  ferita di striscio  al  braccio sinistro  riconducibile ad un  colpo d'arma da fuoco. Una settimana di prognosi . Da una prima  ricostruzione dei fatti, il piccolo è stato colpito in circostanze ancora da accertare, in  piazza Mercato  a  Pomigliano D’Arco. Dopo le cure dei sanitari, il bambino è stato dimesso con  7 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Agi.it

