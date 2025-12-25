Un bambino di sette anni è stato ferito al braccio da un proiettile a Napoli
AGI - Un bimbo ferito di striscio da un proiettile. Accade nel Napoletano, la sera della vigilia di Natale. La polizia è stata allertata dai medici dell' ospedale pediatrico di Napoli Santobono, dopo che il bambino era stato trasportato al pronto soccorso dai genitori con una ferita di striscio al braccio sinistro riconducibile ad un colpo d'arma da fuoco. Una settimana di prognosi . Da una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo è stato colpito in circostanze ancora da accertare, in piazza Mercato a Pomigliano D’Arco. Dopo le cure dei sanitari, il bambino è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Ferito da un proiettile vagante alla Vigilia di Natale, dopo 8 anni arriva la condanna in Appello
Leggi anche: Napoli, bambino ferito da colpo di arma fuoco trasportato al Santobono la notte di Natale
Cartella esattoriale a un bambino di 7 anni: non avrebbe pagato l'Irpef... - A sette anni, in Italia, puoi non sapere ancora scrivere in corsivo, ma puoi già essere debitore del Fisco. giornalelavoce.it
Cartella esattoriale da oltre 400 euro a bimbo di 7 anni per Irpef, ma non era nemmeno nato! Una famiglia presenta ricorso contro l’atto dell’Agenzia delle Entrate - Una famiglia di Salerno ha ricevuto una cartella esattoriale intestata a un bambino di sette anni per un presunto mancato pagamento dell'Irpef relativo al 2017. orizzontescuola.it
Irpef: bambino di 7 anni riceve cartella esattoriale da 449€ del 2017, quando non era neanche nato - A Salerno, una famiglia ha ricevuto una cartella esattoriale, intestata al figlio di 7 anni, per un mancato pagamento dell’Irpef, risalente all’2017. dailynews24.it
Sono passati sette anni, ma il tuo cuore di bambino è sempre lo stesso. Buon Natale Nic - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.