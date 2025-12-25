Un 16enne è stato ferito da un colpo d' arma da fuoco la notte di Natale

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche la notte di Natale ha fatto registrare un episodio violento, avvenuto a Catania nella zona di Nesima. Un ragazzo di 16 anni è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania con una ferita d'arma da fuoco alla gamba destra, forse causata da un fucile, come riporta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

