Un 16enne è stato ferito da un colpo d' arma da fuoco la notte di Natale
Anche la notte di Natale ha fatto registrare un episodio violento, avvenuto a Catania nella zona di Nesima. Un ragazzo di 16 anni è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania con una ferita d'arma da fuoco alla gamba destra, forse causata da un fucile, come riporta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
