Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 25 dicembre 2025. Gatti chiamato da Allegri, ma al Milan non sono tutti convinti: cosa filtra sul possibile scambio con Ricci. Ore 10.00 – Gatti chiamato da Allegri, ma al Milan non sono tutti convinti: cosa filtra sul possibile scambio con Ricci. Ad oggi non c’è una trattativa con la Juve Douglas Luiz: «Anno difficile alla Juve tra infortuni e delusioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: torna a parlare Douglas Luiz, Allegri chiama Gatti

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: tentazione Guerreiro per la fascia sinistra, Rabiot torna a parlare dei bianconeri

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Spalletti studia il cambio modulo, Danilo torna a parlare della Vecchia Signora

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Come corre la Juve di Spalletti: batte la Roma e torna in lotta per la Champions; Juventus-Roma LIVE; Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming; Juve-Roma, Conceicao e Openda fanno volare Spalletti. Tutte le dichiarazioni.

Juventus-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A - Conceicao e Yildiz alle spalle di Openda, con Milik che torna tra i convocati dopo 574 giorni. sport.sky.it