Uganda-Tanzania seconda giornata-Gruppo C-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la seconda giornata del Gruppo C di Coppa d’Africa 2025. Si affrontano le due squadre in teoria più deboli del girone, visto la presenza di Nigeria e Tanzania, e già chiamate a giocarsi le ultime chance di qualificazione visto le rispettive sconfitte all’esordio. Uganda-Tanzania si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso l’Al Medina Stadium. UGANDA-TANZANIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’Uganda ha iniziato questa rassegna continentale con una sconfitta netta e senza storie contro la Tunisia per 3-1. La Nazionale di Put rimane una outsider, ma con una storia che merita rispetto, in virtù del secondo posto conquistato nel lontano 1978, che rappresenta il punto più alto del calcio locale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

uganda tanzania seconda giornata gruppo c coppa d8217africa 2025 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Uganda-Tanzania, seconda giornata-Gruppo C-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Tunisia-Uganda, prima giornata-Gruppo C-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Nigeria-Tanzania, prima giornata-Gruppo C-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Classifiche Coppa d'Africa: Mahrez show con l'Algeria, Diallo trascina la Costa d'Avorio; RD del Congo ok col Benin, il Senegal travolge il Botswana e si gode Jackson; Coppa d'Africa, quando si gioca: le date, i gironi «gli italiani» e dove vederla in tv; Uganda-Tanzania: orario e dove vederla in tv e streaming.

Coppa d'Africa: Nigeria-Tanzania, Senegal-Botswana e Tunisia-Uganda. Orari e dove vederle in chiaro - Prosegue la Coppa d'Africa con la terza giornata del torneo che oggi vedrà andare in scena tre partite: Senegal- msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.