Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I friulani vogliono consolidare la propria solidità casalinga, mentre i biancocelesti cercano il rilancio definitivo verso l’Europa. Udinese vs Lazio si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18 presso la BluEnergy Arena. UDINESE VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani sono reduci dalla brutta sconfitta per 5-1 sul campo della Fiorentina, che va subito archiviata. La squadra di Runjiac, nonostante questo capitombolo, si trova al decimo posto con 21 punti, e non ha particolari problemi di classifica, ed anzi spera di confermarsi tra le mura amiche, dove di recente ha superato i campioni d’Italia del Napoli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Lazio, diciassettesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Pescara-Reggiana, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Avellino-Palermo, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dove vedere Udinese-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Serie A Enilive | Udinese-Lazio, la vendita dei tagliandi; Udinese - Lazio.

Udinese-Lazio: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 17ª giornata di Serie A. fantacalcio.it