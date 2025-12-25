La Lazio ha sprecato un’occasione nel turno precedente con la Cremonese e spera di rifarsi nella trasferta del Bluenergy con l’Udinese, che sulla carta si presenta come molto insidiosa. I friulani hanno appena per per 5-1 contro la Fiorentina, ma nel turno precedente erano riusciti a imporsi tra le mura amiche sui campioni d’Italia del . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Udinese-Lazio (sabato 27 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Lazio-Cremonese (sabato 20 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

