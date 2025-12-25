UcrainaParlamento a lavoro su elezioni

22.10 Il parlamento ucraino al lavoro sull' organizzazione delle prossime elezioni. Lo ha annunciato il primo vicepresidente della Rada,Oleksandr Kornienko.Alle ore 13 del 2612 è prevista la prima riunione online del gruppo di lavoro sulla preparazione delle elezioni, dei referendum durante la legge marziale e nel periodo post-bellico. "Circa 60 persone sono già state incluse nel gruppo di lavoro", ha spiegato, con 2 deputati per ciascuno dei partiti e gruppi parlamentari, 10 esponenti di organizzazioni pubbliche e altri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: L’Ue al lavoro su un piano per Kiev alternativo a quello di Trump. Von der Leyen: «Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina»

Leggi anche: Grecia, Parlamento approva riforma di legge su giornata di lavoro da 13 ore per "ridurre la perdita di produttività", l'opposizione: "Schiavitù"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Elezioni regionali 2025: come gestire il lavoratore chiamato ai seggi - I cittadini, lavoratori subordinati, chiamati ai seggi hanno diritto ad assentarsi dal lavoro con trattamento ... ipsoa.it

Trova le differenze principali tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein