UcrainaParlamento a lavoro su elezioni

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.10 Il parlamento ucraino al lavoro sull' organizzazione delle prossime elezioni. Lo ha annunciato il primo vicepresidente della Rada,Oleksandr Kornienko.Alle ore 13 del 2612 è prevista la prima riunione online del gruppo di lavoro sulla preparazione delle elezioni, dei referendum durante la legge marziale e nel periodo post-bellico. "Circa 60 persone sono già state incluse nel gruppo di lavoro", ha spiegato, con 2 deputati per ciascuno dei partiti e gruppi parlamentari, 10 esponenti di organizzazioni pubbliche e altri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

