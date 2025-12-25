Ucraina Zelensky | Tutti sogniamo che lui Putin muoia ma chiediamo la pace Bombardieri russi sul mare di Barents

Roma, 25 dicembre 2025 – Un nuovo piano di pace per l’Ucraina in 20 punti, elaborato assieme agli Usa, sarà inviato a Mosca. Il documento prevede che Kiev rinunci formalmente alla Nato, garanzie di sicurezza per Kiev sul modello dell'articolo 5 dell’Alleanza atlantica, l'ingresso nella Ue e nuove rapide elezioni. Inoltre c’è un’apertura anche alla possibilità di una zona demilitarizzata nella parte est del Paese, quella contesa da Mosca, se la Russia ritirerà le proprie truppe da un'area di territorio di pari estensione nel Donetsk. Non c'è accordo invece con gli Usa sulla futura gestione della centrale di Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Zelensky: “Tutti sogniamo che lui (Putin) muoia, ma chiediamo la pace”. Bombardieri russi sul mare di Barents Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “Abbiamo tutti un sogno, che lui (Putin) muoia”. Bombardieri russi sul mare di Barents Leggi anche: Ucraina, nuovo piano di pace in 20 punti. Zelensky: “Abbiamo tutti un sogno, che lui (Putin) muoia” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sogniamo che Putin muoia. E di più, la pace. Il discorso di Natale di Zelensky; Sogniamo che (Putin) muoia, ma chiediamo la pace: il messaggio di Natale di Zelensky; Il discorso di Natale di Zelensky che evoca Putin | Sognare che muoia? Noi chiediamo di più | la pace | E apre alla zona smilitarizzata. "Sogniamo che (Putin) muoia, ma chiediamo la pace": il messaggio di Natale di Zelensky - Ma nonostante i problemi che la Russia ha portato, non è in grado di occupare o ... ilgiornale.it

Zelensky: "Ognuno si augura la morte Putin ma a Dio chiediamo pace" - Purtroppo non siamo tutti a casa, e non tutti noi, purtroppo, hanno una casa. msn.com

"Sogniamo che Putin muoia. E di più, la pace". Il discorso di Natale di Zelensky - Il presidente parla del "sogno condiviso" degli ucraini: "ma quando ci rivolgiamo a Dio chiediamo qualcosa di più grande. huffingtonpost.it

Ucraina, Zelensky: "Natale difficile, ma l'unità nazionale rimane intatta" - facebook.com facebook

Ucraina, Zelensky: «Natale difficile, ma l'unità è intatta» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.