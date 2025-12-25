Ucraina Zelensky e il sogno | La pace E che lui muoia

«Sin dai tempi più antichi, gli ucraini credono nel fatto che la notte di Natale dischiude i Cieli. E che esprimendo un sogno, questo si realizza. Oggi tutti noi condividiamo un sogno e abbiamo un unico desiderio per tutti noi. "Che lui possa morire", potrebbe dire tra sé ciascuno di noi. Ma quando ci volgiamo a Dio, noi di certo aspiriamo a qualcosa di più grande». E’ un passaggio del discorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

