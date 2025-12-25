Ucraina Zelensky | Abbiamo tutti un sogno che lui Putin muoia Bombardieri russi sul mare di Barents

Roma, 25 dicembre 2025 – Un nuovo piano di pace per l’Ucraina in 20 punti, elaborato assieme agli Usa, sarà inviato a Mosca. Il documento prevede che Kiev rinunci formalmente alla Nato, garanzie di sicurezza per Kiev sul modello dell'articolo 5 dell’Alleanza atlantica, l'ingresso nella Ue e nuove rapide elezioni. Inoltre c’è un’apertura anche alla possibilità di una zona demilitarizzata nella parte est del Paese, quella contesa da Mosca, se la Russia ritirerà le proprie truppe da un'area di territorio di pari estensione nel Donetsk. Non c'è accordo invece con gli Usa sulla futura gestione della centrale di Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

